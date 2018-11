EXCLU – Emma bouleverse tout le plateau avec sa reprise de Céline Dion "My Heart Will Go On"

Après six semaines de compétition, les meilleurs talents de la saison 5 de The Voice Kids vont monter sur scène une nouvelle fois pour la demi-finale ce vendredi à 21h sur TF1. Pour vous donner un avant-gout de cette soirée exceptionnelle, MYTF1 vous offre la prestation en intégralité de la benjamine de la compétition, Emma dans l’équipe de Soprano. A 9 ans, la jeune fille a déjà tout d’une grande artiste. Elle reprend la chanson de Céline Dion : « My heart will on go » tirée de la bande-originale du film Titanic. La voix puissante d’Emma bouleverse complétement les coachs et tout le public présent ! Découvrez en exclusivité la superbe prestation d’Emma lors de la demi-finale de The Voice Kids Saison 5. Et rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour découvrir les prestations de tous les autres talents. Qui sera qualifié pour la grande finale en direct ?