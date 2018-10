EXCLU - Fermez les yeux, laissez-vous EMPORTER par cette voix onirique !

Vendredi à 21h sur TF1, les coachs reprennent du service pour la troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids saison 5. Et le niveau des talents est toujours aussi haut ! En exclusivité, MYTF1 vous offre une voix de la prochaine émission. Mettez-vous à la place des coachs, vous êtes bien à l’aise dans votre fauteuil ? Fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles pour découvrir une cette nouvelle voix onirique qui va vous faire voyager. Alors, vous appuyer sur le buzzer ? Pour découvrir le visage de ce jeune talent, rendez-vous ce vendredi 26 octobre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.