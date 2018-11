EXCLU - Jenifer, bouleversée, fond en larmes devant une Battle très touchante

En attendant de retrouver les coachs et les talents vendredi prochain sur TF1, MYTF1 vous offre en exclusivité une Battle magnifique dans l’équipe de Jenifer opposant le duo Camila & Zion Luna, Stella et Lilian. La performance des talents sur la chanson de Louane « Si t’étais là » va complètement bouleverser leur coach qui va avoir du mal à retenir ses larmes. C’est un moment fort en émotions pour Jenifer ainsi que pour les trois autres coachs Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano, littéralement scotchés par la performance des trois jeunes talents. Pour rappel, il n’y aura pas The Voice Kids ce vendredi sur TF1 pour cause de match de football Pays-Bas/France. Mais pas d’inquiétude, The Voice Kids revient vendredi 23 novembre à 21h pour la suite des Battles. Restez connectés sur MYTF1 toute la semaine pour découvrir les coachings des talents en exclusivité !