EXCLU – M. Pokora « Les planètes », premières images de son nouveau clip

M. Pokora est de retour ! Le chanteur qui a été coach dans The Voice saison 6 et The Voice Kids saisons 3 et 4 revient avec un tout nouvel album « PYRAMIDE » dont la sortie est prévue très bientôt. Le premier single « Les planètes », un titre mid-tempo, envoutant et sensuel, a été écrit et composé par Tristan Salvati (Angèle, Slimane…) et Yohann Malory (Johnny Hallyday, Louane…) et co-réalisé par M.Pokora. Découvrez dès à présent les premières images de son nouveau clip « Les planètes » sur MYTF1.