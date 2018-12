EXCLU MYTF1 - L’interview d'Emma, gagnante The Voice Kids 2018

Ce sont ses premiers mots juste après sa victoire, et ils sont en exclusivité pour vous sur MYTF1 ! Après une aventure exceptionnelle, des auditions à l'aveugle de grande qualité, des Battles intenses et une demi-finale serrée, ce soir la cinquième saison de The Voice Kids s'est terminée en apothéose. Vous avez choisi Emma comme grande gagnante de la saison 5 de The Voice Kids. La grande gagnante de cette cinquième édition vous livre ses premières impressions après sa victoire. Quels sont ses projets ? Comment va-t-elle vivre l'après The Voice Kids ? Elle répond à toutes nos questions au micro de Nikos. Découvrez tout de suite sa toute première interview inédite sur MYTF1.