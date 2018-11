EXCLU - La pétillante Carla bluffe les coachs avec sa reprise de Björk

Ils ne sont plus que 12 talents à espérer atteindre la finale de la saison 5 de The Voice Kids. Parmi eux, la jeune Carla arrive en demi-finale grâce à son coach Patrick Fiori. Lors des auditions à l’aveugle, elle l’avait convaincu avec une reprise de « Take me to church » de James Bay. Elle remporte ensuite la Battle qui l’opposait à Léna et Alexandre sur le tube de Claudio Capeo « Un homme debout ». Direction la demi-finale pour Carla qui interprète la fameuse chanson « It’s oh so quiet » de l’artiste internationale Björk. Son interprétation bluffe complètement les coachs ! Avec sa voix puissante, la jeune fille propose une prestation pétillante sur la scène de The Voice Kids. En exclusivité sur MYTF1, découvrez cette prestation en intégralité dès maintenant. Et rendez-vous vendredi 30 novembre à 21h pour suivre la demi-finale de The Voice Kids saison 5. Qui sera sacré grand gagnant de cette saison lors de la finale en direct ? « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.