EXCLU – "La petite sœur de voix d’Amel Bent" ÉPATE les coachs !

Vendredi, c’est les dernières auditions à l’aveugle. Les coachs sont prêts à buzzer pour terminer de composer leur équipe. En exclusivité, découvrez une voix de la prochaine émission de The Voice Kids. La jeune fille fait l’unanimité chez les coachs ! Ils se retournent tous ! Amel Bent avoue même que la jeune fille pourrait être « sa petite sœur de voix ». Alors, qui de Patrick Fiori, Soprano, Jenifer ou Amel Bent recueillera ce talent dans son équipe ? La réponse ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 dans la dernière émission des auditions à l’aveugle de the Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.