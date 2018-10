EXCLU The Voice Kids 5 - Les coachs reprennent "L'envie" de Johnny Hallyday

C'est une des chansons les plus connues de Johnny Hallyday. Les coachs de The Voice Kids la reprennent en ouverture de la saison 5. "L'envie", le tube interprété par Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori vous prend aux tripes ? Tant mieux car cette collégiale n'est qu'un avant-goût de cette nouvelle saison... Vous avez booké dans votre agenda la date du vendredi 12 octobre ? Parfait ! Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, devant votre télé, votre ordinateur ou votre tablette, on vous a concocté un programme de dingue… Des voix exceptionnelles, des coaches survoltés, une énergie débordante... "The Voice Kids" revient pour une saison 5 de folie, tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.