Exclu : les toutes premières images de la nouvelle saison

Vous êtes impatient de retrouver les coachs pour la nouvelle saison de "The Voice". Ca tombe bien ! A quelques jours du lancement de la 7ème saison, samedi soir, à partir de 21 heures sur TF1, on vous a préparé un petit cadeau : une vidéo exclue qui vous plongera immédiatement dans l'ambiance de cette saison. Voici, rien que pour vous les toutes premières images de la saison avec en prime la collégiale. Zazie, Mika, Pascal Obispo et Florent Pagny reprennent "Chanter", un des titres phares de Florent Pagny sur lequel Pascal Obispo a collaboré. Nouveau quatuor de choc, de nouvelles étapes de sélection, une bataille des coachs des plus renversantes, des talents toujours plus surprenants et une expérience interactive captivante : Bienvenue dans la septième saison de The Voice, la plus belle voix !