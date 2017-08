Exclu : Découvrez une voix exceptionnelle de l'émission 2

ATTENTION, SPOILER ! Découvrez la première voix de ce deuxième prime de The Voice Kids saison 4... Une nouvelle voix puissante, dans les mêmes conditions que les coachs... D'après vous qui se cache derrière cette voix ? Regardez bien le prochaine prime de The Voice Kids, samedi 26 août prochain, vous allez être sacrément surpris. Tout comme Patrick Fiori, Jenifer et M Pokora... Rendez-vous le samedi 26août à 21h sur TF1 pour la deuxième audition à l'aveugle de la saison 4. he Voice Kids et tous les jours pour du contenu 100% inédit sur MYTF1 !