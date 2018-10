EXCLU : une voix d’EXCEPTION fait chavirer les coachs !

La troisième émission de The Voice Kids 5 s’annonce sur les chapeaux de roue ! Il n’aura suffi que de quelques secondes à Soprano pour qu’il presse le buzzer et se retourne. Quant à Patrick Fiori, il ne cache pas son admiration face à la prestation osée de ce jeune talent. De son côté, Jenifer se déhanche derrière son fauteuil pendant qu’Amel Bent ferme les yeux pour mieux se laisser porter par la chanson. À 12 ans, l’adolescente qui interprète le titre « Something’s got a hold on me » d’Etta James a su surprendre par sa voix suave et puissante. Un titre audacieux aux notes hautes qui demande beaucoup de justesse. Combien de fauteuils vont se retourner ? Qui de nos quatre coachs va-t-elle choisir ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi 26 octobre à partir de 21h sur TF1 pour cette cinquième saison de The Voice Kids !