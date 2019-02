Exclusif ! Jenifer, Mika : la guerre des coachs ! Une première dans The Voice

La bataille des coachs commence dès maintenant sur MYTF1. Plus que quelques jours avant de pouvoir enfin découvrir les premiers talents de la saison 8 de The Voice et bien sûr nos quatre coachs, Jenifer, Soprano, Mika et le nouvel arrivant, Julien Clerc. Pour la première fois dans l’histoire du programme, une toute nouvelle règle fait son apparition lors des auditions à l’aveugle et va renforcer la compétition entre nos coachs. Pour cette nouvelle saison, les fauteuils sont désormais équipés de nouveaux boutons qui permettront à chacun la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Mais attention, le bouton « block » est à utiliser à bon escient car il ne peut servir qu’une seule fois par coach lors des auditions à l’aveugle. Dans cet extrait, Mika joue un mauvais tour à Jenifer qui ne s'en aperçoit pas tout de suite.... Regardez l'extrait vous allez comprendre cette nouvelle règle inédite ! RENDEZ-VOUS samedi 9 février à 21 heures pour découvrir la 8è saison de The Voice.