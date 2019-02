Plus que quelques jours avant de pouvoir enfin découvrir les premiers talents de la saison 8 de The Voice et bien sûr nos quatre coachs. Vous avez rendez-vous avec Jenifer, Soprano, Mika et nouvel arrivant, Julien Clerc le samedi 9 février à 21 heures. En attendant, voici une nouvelle voix en avant-première qui va vous donner le frisson... sur un des titres phares du grand Serge Gainsbourg "Je suis venu te dire que je m'en vais"....