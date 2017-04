Exclusif ! Les premières minutes des Battles de samedi !

Rendez-vous samedi à 20h55 ! Les auditions à l'aveugle terminées, place aux Battles ! Mika et Florent Pagny ont désormais chacun une équipe composée de seize talents ; M Pokora et Zazie de dix-sept. Des duels au sommet ! Sur le plateau de The Voice, transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson lors d'un face à face en public. Ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer poursuivre l'aventure. En effet, à l'issue de cette prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours - Epreuve Ultime - et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct ! Mais un autre coach a aussi la possibilité de voler le talent… Découvrez les premières minutes de ces nouvelles Battles et les premiers talents sélectionnés pour la prochaine étape : l'épreuve ultime ! Qui sera qualifié ? Extrait du Replay The Voice du 15 avril 2017