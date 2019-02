Exclusif ! Une première voix dévoilée, découvrez-la

Attention, excluvité MYTF1 ! Chaque saison de "The Voice" nous réserve son lot de surprises. Fermez les yeux et écoutez cette version revisitée d'un des tubes de Christine & The Queens "Christine"... En écoutant ce titre réinterprété, vous allez frissonner ! Encore quelques jours à patienter avant de découvrir les premiers talents de la saison 8 de The Voice et nos quatre coachs. Rendez-vous avec le nouveau quatuor composé de Jenifer, Soprano, Mika et le petit nouveau, Julien Clerc, le samedi 9 février à 21 heures.