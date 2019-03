Tout un village derrière ce Talent : c'est LA star du pays… Découvrez-la.

EN EXCLUSIVITE - Ce jeune Talent de 19 ans est étudiant en droit, originaire du Gard, et soutenu par tout son village. Toute son enfance cette candidate a écouté en boucle du Whitney Houston à la maison ; son papa est un fan inconditionnel de cette grande star internationale. C’est par ce biais que notre Talent découvre la musique. C’est la star de son village, tout le monde la soutient dans cette épreuve. Elle chante dans les restaurants, les maisons de retraite… C’est l’enfant du pays. Aujourd’hui cet artiste en devenir souhaite se frotter aux professionnels et voir ce qu’elle vaut. Découvrez Whitney, 19 ans que vous retrouverez samedi dès 21h sur TF1 et MYTF1 pour son audition à l’aveugle. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019