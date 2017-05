Exclusives ! Les premières minutes des épreuves ultimes de samedi

RENDEZ-VOUS SAMEDI A 21H - Extrait The Voice 6 - La compétition monte d'un cran dans The Voice avec l'étape de L'épreuve ultime !Après s'être qualifiés lors des battles, ils sont désormais 9 dans chaque équipe à espérer décrocher leur sésame pour les grands shows en direct. Un talent qualifié sur trois...Dans cette phase de compétition apparue en saison 3, chaque coach va organiser trois trios de chanteurs parmi les 9 de son équipe. Chacun sera libre de choisir le titre qu'il interprétera sur scène. Après leurs prestations successives, le coach devra faire un choix décisif... Il ne pourra conserver qu'un seul talent sur les trois ! ... Mais aussi des talents volés !Tout n'est pas perdu pour les talents non choisis par leur coach. Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora auront chacun la possibilité de "voler" un talent éliminé par ses camarades. Les cartes sont ainsi rebattues jusqu'aux grands shows en direct ! Qui seront les premiers à accéder aux grands shows en direct ?Rendez-vous dès le samedi 6 mai à 21h pour L'épreuve ultime de The Voice !