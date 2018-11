Faites la connaissance de Mathis La Malice ! #TropMignon

A 8 ans, Mathis va bientôt réaliser son rêve : monter sur la scène de The Voice Kids et chanter pour les quatre coachs de l’émission. Ce jeune garçon a même un nom de scène : Mathis la malice ! Nikos découvre l’autre talent du petit garçon : fabriquer lui-même des objets. Il a même fabriqué un petit trophée The Voice Kids : « Tu es fabriqueur ? » lance Nikos. Il va maintenant fabriquer sa carrière de chanteur ! Le petit Mathis a la ressource et des projets : « Plus tard, je veux être coach à The Voice Kids ! ». Pour découvrir son interprétation de « Juste une petite chanson » des Enfoirés, rendez-vous ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.