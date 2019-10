Fanchon VS Philippe VS Julia chantent « Belle » de Notre Dame de Paris (Team Patrick Fiori)

Ces trois talents sont issus d’univers complètement différents. Et c’est ce qui va en faire leur force ! Julia, Fanchon et Philippe, coachés par Patrick Fiori, sont sur le point de reprendre une chanson culte précédemment interprétée par leur coach. Vingt ans plus tard c’est au tour de ces trois kids de reprendre le flambeau en chantant « Belle » de Notre Dame de Paris. Une chanson difficile qui demande beaucoup de justesse. Qui de Julia, Fanchon ou Philippe accèdera à la demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

