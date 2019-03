Fanswa – Moral – Sonjé- (Ti Celeste)

Originaire de Guadeloupe, Fanswa est venu défendre un titre traditionnel des Antilles. Il s’accompagne de son instrument traditionnel, le Kà. Tous les jours, dans les rues de Pointe-à-Pitre, ce Talent chante et joue du Kà, un instrument de percussion, pour perpétuer cette musique de joie et d’amour. Fanswa a fait 8000 kilomètres pour participer à The Voice et espérer emballer les coachs avec un chant traditionnel, Moral. Quel coach sera sensible à cet univers musical ? Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? Qui pourra lui donner sa chance de poursuivre l’aventure du The Voice ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019