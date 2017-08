Farce : Un fauteuil saboté, on connait les coupables ! (Blind 1 - Voice Kids 4)

Les coachs sont de sacrés farceurs. Pendant que M. Pokora part en coulisses, Jenifer et Patrick Fiori décident de mettre en place un plan « machiavélique » : débrancher le fauteuil du coach qui vient de leur rafler un nouveau talent… Opération sabotage avortée. Mais Jenifer en profite pour lui voler son carnet… Qui a dit que les coachs de « The Voice Kids » étaient moins Kids que les talents ? « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.