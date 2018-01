Father and Son - "Ton héritage" (Benjamin Biolay)

Bienvenue aux auditions à l’aveugle de The Voice… Depuis 7 ans, The Voice est à l’origine de la carrière des chanteurs les plus populaires de la scène musicale française. Cette saison, plus de 100 talents tenteront eux aussi de changer le cours de leur vie en se produisant devant 4 monuments de la chanson… A eux, ces 4 coachs ont vendu plus de 70 millions d’albums à travers le monde ! Parmi ces talents, on découvre Father and Son, un duo composé d'un père et d'un fils. Ils espèrent bien faire retourner au moins un des fauteuils ce soir avec leur reprise du titre de Benjamin Biolay : "Ton Héritage" - EXTRAIT des auditions à l’aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018