La FINALE en direct, c'est JEUDI à 21h ! Qui sera THE VOICE 2019 ? C'est vous qui décidez

Exceptionnellement,la FINALE de The Voice aura lieu JEUDI 6 juin à 21h.Ils ont gravi tous les échelons,passé toutes les épreuvves. Après des semaines et des semaines de travail intense,leur rêve est enfin à portée de mains.C'est parmi ces 4 Talents que se trouve le gagnant de The Voice 2019 : Clément,l'interprète sensible ; Whitney, la jeune prodige ; Sidoine, le crooner persévérant et Pierre Danaë, le musicien romantique. Qui sera THE VOICE 2019 ? C'est vous qui décidez ! La finale va être explosive : Patrick Bruel, M Pokora,Florent Pagny,Aya Nakamura, Maëlle, la lauréate de The Voice 2018 ; Slimane et Vitaa seront présents pour soutenir les finalistes.