Amel Bent a emmené deux talents bien différents jusqu’en finale de The Voice Kids. Ermonia, une jeune fille pure à la voix d’or qui a su procurer des émotions au public et aux coachs durant toute l’aventure. Madison, le coup de cœur d’Amel Bent depuis le début, a été récupérée lors de la demi-finale grâce à la règle inédite du « talent sauvé ». La timide Madison a réalisé des prouesses vocales toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Aujourd’hui, elles sont toutes les deux en compétition pour être la finaliste de la #TeamAmelBent. Mais c’est à vous de choisir ! Laquelle ira jusqu’à l’ultime épreuve de cette finale de The Voice Kids ? La finaliste d’Amel Bent est… Ermonia ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.