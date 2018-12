Jenifer a emmené deux talents bien différents jusqu’en finale de The Voice Kids. D’un côté Mélia, la jeune guyanaise avec son groove légendaire et sa positivité communicative. Ensemble depuis les auditions à l’aveugle, ce fut un véritable coup de cœurs pour la coach. De l’autre côoté, la petite prodige Emma qui a fait de la scène The Voice Kids son terrain de jeu. Grâce à la nouvelle règle inédite du « talent sauvé », Jenifer a pu récupérer Emma lors de la demi-finale. Emme est passée de l’équipe de Soprano à celle de Jenifer. Toutes deux ont des voix exceptionnelles mais laquelle ira jusqu’à l’ultime épreuve de cette finale de The Voice Kids ? La finaliste de Jenifer est… Emma ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.