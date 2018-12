La finaliste de Patrick Fiori est...

Patrick Fiori a emmené deux talents bien différents jusqu’en finale de The Voice Kids. Carla, son coup de cœur vocal depuis les auditions à l’aveugle, et le jeune Ismaël, sauvé lors de la demi-finale, le roi de la vibe qui réalise des prouesses vocales toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Carla et Ismaël sont les deux finalistes de Patrick Fiori et ils espèrent tous les deux remporter le trophée de cette édition. Aujourd’hui, c’est à vous de choisir. Lequel ira jusqu’à l’ultime épreuve de cette finale de The Voice Kids saison 5 ? Découvrez dès maintenant le ou la finaliste de Patrick Fiori… Verdict : Carla est la finaliste de l'équipe de Patrick Fiori. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.