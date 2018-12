La finaliste de Soprano est Lili

Après les prestations d’Inès et Lili, il est temps pour le public de voter pour le talent qu’il préfère. Soprano a emmené deux talents bien différents jusqu’en finale de The Voice Kids. Inès, la jeune showgirl à la voix puissante qui a fait frissonner le public et les coachs durant toute l’aventure. Lili, la talentueuse chanteuse et pianiste, entre authenticité et douceur, a été récupérée par Soprano lors de la demi-finale grâce à la règle inédite du « talent sauvé ». Les deux jeunes filles ont réalisé des prouesses vocales toutes plus impressionnantes les unes que les autres pendant la compétition. Aujourd’hui, elles s’affrontent pour être la finaliste de la #TeamSoprano. Mais c’est à vous de choisir ! Laquelle ira jusqu’à l’ultime épreuve de cette finale de The Voice Kids ? La finaliste Soprano est… Lili ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.