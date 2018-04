Florent Marchand - "That’s what I like" (Bruno Mars)

Florent Marchand est le prochain talent à se présenter aux Auditions finales de ce dixième prime. Souvenez-vous lors des Auditions à l’aveugle, il a interprété un titre de Zayn : "Pillowtalk". Un choix payant puisqu’il se retrouve dans l’équipe de Pascal Obispo. Ce soir, il se présente une nouvelle fois devant les coachs avec une reprise de Bruno Mars : "That’s what I like", en compétition face à Ritchy et Jorge Sabelico. EXTRAIT des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018