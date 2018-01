Florent Pagny : "c'est de la pure excitation..."

Florent Pagny persiste et signe. Après six saisons intenses, il continue l'aventure "The Voice" pour une septième saison. "Cette saison va être encore une saison qui me rend enthousiaste". Une motivation et une envie intactes... Le plaisir indéniable de retrouver Mika et Zazie et surtout l'excitation d'un nouveau challenge avec l'arrivée du petit nouveau : Pascal Obispo. Florent Pagny et Pascal Obispo se connaissent bien puisqu'ils ont très souvent collaboré ensemble. (De "Savoir aimer" en 1997 en passant par "Ma liberté de penser", "Chanter", "Et un jour, une femme", présent sur l'album Châtelet les Halles). Quant à son rôle de coach, sa vision est claire :"Quand on fait The Voice, on n'est pas là pour juger mais accompagner". Prêt pour une nouvelle saison ? "The Voice" saison 7 revient samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1.