Florent Pagny et Lorrah Cortesi : "Je sais que tu as un mari mais maintenant tu as un coach"

Lors des Auditions finales, Florent Pagny doit faire un choix entre Cécyle, Lorrah Cortesi et Alice Nguyen. Il décide de garder Lorrah dans son équipe pour continuer l’aventure "The Voice". Au moment de partir et dans l’euphorie de l’instant, Lorrah en oublie son coach n’ayant d’yeux que pour son mari. Pour s’amuser, Florent Pagny endosse son rôle de coach et la rappelle à l’ordre : "Je sais que tu as un mari mais maintenant tu as un coach !"