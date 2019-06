Florent Pagny « Rafale de vent » en direct pour la finale de The Voice 2019 Pour le plus grand bonheur de tous, ce soir, dans cette deuxième partie de soirée de la finale, 18è émission de la saison 8, Florent Pagny ne prend pas le micro en tant que ex-coach mais pour interpréter, un de ses titres du dernier album « Aime la vie », « Rafale de vent » Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019