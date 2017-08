flower : Soudain, une inconnue vous offre des fleurs…

EXTRAIT - Cette saison, Les coachs rivalisent d’ingéniosité pour convaincre les talents de venir dans leur équipe…Cette fois-ci, c’est au tour de Jenifer de sortir une Carte… Et quelle carte. Un As de cœur. Elle compte bien récupérer Amandine dans son équipe… Elle sort donc le grand jeu en lui offrant un bouquet de fleurs. Et oui, les gars ! Face à un tel déploiement d’envie, il ne vous reste plus qu’à vous incliner. A bon entendeur ! « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017