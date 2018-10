FolieSurLePlateau - Le FLOW de Mélia fait l'unanimité chez les coachs !

Ce soir, les coachs retrouvent leur fauteuil pour une deuxième soirée d’auditions à l’aveugle. Une soirée qui s’annonce haute en couleur ! La preuve avec la prestation de la jeune Mélia qui interprète un classique du reggae « Redemption song » de Bob Marley. La jeune fille met le feu à la scène de The Voice Kids et fait se retourner Soprano, Jenifer, Amel Bent et Patrick Fiori ! Mélia fait l’unanimité sur le plateau. Jenifer va même chercher sa famille en coulisses… La scène de l’émission est envahie par les coachs, le public et les proches de Mélia. Ce soir à 21h sur TF1, la soirée s’annonce EXCEPTIONNELLE ! Rendez-vous pour la deuxième soirée des auditions à l’aveugle le vendredi 19 octobre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.