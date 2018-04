Frédéric Longbois | I am what I am | Gloria Gaynor

Frédéric Longbois est le prochain talent à se présenter devant les coachs pour ce tout premier direct de la saison. Souvenez-vous lors de son duel avec Ubare, il avait interprété un titre de Françoise Hardy et Jacques Dutronc : « Puisque vous partez en voyage ». Au final, Mika l’avait choisi pour continuer l’aventure « The Voice ». Ce soir, il se présente devant les coachs avec une reprise de Gloria Gaynor : « I am what I am » - Extrait - Les grands direct - The Voice du 21 avril 2018