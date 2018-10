Gaétan - "Enter sandman" - Metallica

Etes-vous prêts à prendre une « claque musicale » ? Gaétan est un jeune rockeur qui risque de surprendre les quatre coachs de The Voice Kids. A 11 ans, le jeune garçon fait partie d’une famille rock’n’roll ! Fan de métal, Gaétan aime l’énergie que dégage ce style de musique. Ce soir, il compte bien épater Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano sur la scène de The Voice Kids. Avec sa guitare électrique, Gaétan interprète « Enter sandman » de Metallica et enflamme le plateau de The Voice Kids. Découvrez sa performance exceptionnelle en images. Les coachs se sont-ils retournés ? Gaétan a-t-il convaincu ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.