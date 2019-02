Gage - All Night Long (Lionel Ritchie)

Gage est de retour sur scène ! Premier talent de cette nouvelle saison de The Voice à se lancer dans l’aventure ! Ce Parisien âgé de 42 ans, né à Montréal, d'origine Haïtienne, connait bien la scène. Quand Gage est arrivé en France c'était pour faire les premières parties de concerts de son ami Corneille. Depuis, la musique et la scène font partie intégrante de sa vie et sort un album en décrochant son premier disque d'or. Malheureusement, tout s'arrête en 2012, touché par le tremblement de terre qui s'abat sur Haïti. Ce soir, Gage revient sur la scène de The Voice pour interpréter le célèbre tube de Lionel Ritchie, "All Night Long". Va-t-il réussir son challenge ? Est-ce que les coachs vont se retourner ?Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1