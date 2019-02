Gage de retour ! Portrait d'un talent en avant-première

Vous connaissez certainement Gage qui faisait partie du groupe One qu'il a fondé avec son ami Corneille. Le succès est au rendez-vous puis commence une carrière solo avec des singles "Pense à moi" ou encore "Dis-moi"... S'en suis un premier disque d’or... Né à Montréal, originaire d'Haïti, en 2012 Gage est touché par le terrible tremblement de terre en Haïti et décide de rester auprès de sa famille. Aujourd'hui, Gage remonte sur scène et choisit The Voice pour reprendre là où il s’est arrêté et voir s’il a encore sa place dans ce milieu....Rendez-vous samedi 9 février à 21h sur TF1 et MYTF1