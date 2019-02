GAGE, son interview BUZZ : "Je ne pensais que Soprano allait se souvenir de moi"

Vous avez re-découvert Gage lors des premières auditions à l'aveugle de The Voice 8. En effet, Gage était déjà dans le milieu de la musique jusqu'en 2012 où il a dû retourner en Haïti. "Pense à moi" vous l'avez certainement déjà entendu son titre phare qui s'est placé dans les premières places des hits ! Samedi 9 février, Gage est revenu sur le devant de la scène et a fait l'ouverture de cette saison 8 en reprenant "All Night Long" de Lionel Richie. Les 4 coachs se sont retourné :Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. En quelques secondes Soprano a reconnu la voix de Gage... Soulagé de faire partie de l'aventure Gage ému aux larmes a finalement choisi Mika pour poursuivre l'aventure... Voir l'Interview Buzz de Gage...