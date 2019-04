Gage – Purple Rain (Prince) en intégralité

PRESTATION - Le prochain Talent à passer son audition pour les KO est Gage. Il n’est pas inconnu dans le milieu de la musique et fait son grand retour sur scène. Ce Parisien âgé de 42 ans, né à Montréal, d'origine Haïtienne, a choisi le concours de The Voice pour donner un nouveau souffle à sa carrière et revenir conquérir à nouveau ses fans. Depuis des années ce Talent doté d’une grande dextérité vocale, poursuit son rêve : chanter. Lors des auditions à l’aveugle, Gage avait emballé les 4 coachs grâce à sa technique vocale et son groove sur un titre de Lionel Richie « All Night Long ». Ce soir, Gage se remet à l’épreuve et va tenter de convaincre son coach sur une chanson mythique, « Purple Rain » de Prince. Arrivera-t-il à se mettre à nu pour interpréter ce grand tube ? Gage est venu défendre sa carrière avec ce titre qu’il espère envouter son coach. Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019