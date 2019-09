Marie VS Gaspard VS Kylian chantent « Fils à papa » de Vianney (Team Amel Bent)

Ce sont les de Gaspard, Marie et Kylian qu’Amel Bent a décidé de confronter pour cette soirée de Battles. Lors des auditions à l’aveugle, ces talents avaient mis en avant le texte dans leur chanson. C’est pour cette raison qu’Amel Bent a choisi un titre de Vianney « Fils à papa ». Très émue pendant leur répétition, pour la coach c’est sûr, ce trio fonctionne à merveille ! Le choix risque d’être compliqué pour Soprano. Qui va-t-il choisir pour poursuivre l’aventure en demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.