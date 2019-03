Geoffrey – Leave a Light On (Tom Walker)

Fan de Grégory Lemarchal et de Star Academy, cela a été la source d’inspiration de Geoffrey, 19 ans, étudiant aux cours Florent, section musique. Geoffrey voulait absolument vivre cette expérience du casting de The Voice pour atteindre les auditions à l’aveugle. Ce soir Geoffrey va nous livrer un titre de Tom Walker, « Leave a Light On » accompagné de sa guitare. Va-t-il réussir à sensibiliser un des 4 coachs, Jenifer, Julien Clerc, Soprano ou encore Julien Clerc ? Réalisera-t-il le cap des auditions à l’aveugle de The Voice 2019 pour obtenir son passeport pour les K.O ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4