Qui est Geoffrey, le reggae soul man de 19 ans ?

Sur un plateau de télévision, il y a des moments magiques qui touchent peu importe l’âge et le vécu. C’est grâce à l’un de ces moments que Geoffrey, 19 ans, étudiant aux cours de Florent Musique, lui a donné l’envie de chanter. Geoffrey est un fan de la Star Academy et surtout de Grégory Lemarchal qui lui a donné l’envie de chanter et de jouer de la guitare. Pour ce Talent, il n’y a qu’un leitmotiv « « on n’a qu’une vie, il faut réaliser ses rêves pour n’avoir aucun regret ». C’est pour cette bonne raison qu’il se présente ce soir à The Voice 8 pour réaliser son rêve et ne pas passer à côté de cette chance Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4