Gianni Bee VS Chloé VS Lucie - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Gianni Bee, à la voix envoûtante, Chloé qui a battu Damien lors de sa Battle et Lucie qui avait bluffé nos Coachs avec son interprétation de « I Can’t Feel My Face » en duo avec Syrine, vont tenter le tout pour le tout pour impressionner Florent Pagny qui sera confronté à un choix cornélien : n’en garder qu’un pour les Grands Shows en Direct. Pour avoir une chance de se qualifier, les talents devront interpréter un titre de leur choix. Gianni Bee a choisi « Creep » de Radiohead, tandis que Chloé reprendra le tube « Losing My Religion » de REM. Quant à Lucie, c’est sur le titre « Je t’aime à mourir » de Francis Cabrel qu’elle a décidé de monter sur scène. Seul un talent sera qualifié par Florent Pagny pour les Grands Shows en Direct. Qui va remporter sa place et continuer ainsi l’aventure The Voice ? ! Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1