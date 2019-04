Gilles San Juan - Can't Take My Eyes Off You (Frankie Vallie version Gloria Gaynor)

PRESTATION – C’est maintenant à Gilles San Juan de jouer sa place aux Battles ! Pour les auditions à l’aveugle, Gilles San Juan avait fait parler ses origines argentines en interprétant « Tango » de Grace Jones qui avait fait chavirer le fauteuil de Julien Clerc. Ce soir, Gilles San Juan veut montrer une autre facette plus « dance » et surtout montrer qu’il sait prendre des risques. Et pour ce défi, Gilles San Juan a choisi de reprendre un titre de Frankie Vallie version Gloria Gaynor, « Can't Take My Eyes Off You». Titre qui doit faire se décider Julien Clerc de le garder dans son équipe pour poursuivre l’aventure de The Voice 8. Le reverra-t-on à la prochaine épreuve des Battles ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019