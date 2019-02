Gjon's Tears - Christine (Christine & The Queens)

Voici un jeune talent de 20 ans qui espère exercer son super pouvoir sur les coachs. Gjon's Tears vient de Suisse, de La Gruyère. Il a commencé la musique à l'âge de 8 ans alors qu'il interprète pour son grand-père un titre d'Elvis Presley. Et c'est là que tout a commencé quand il a vu son grand-père très ému. Gjon's Tears va tout faire pour aller le plus loin possible dans la compétition en commençant par séduire les coachs. . Pour son Audition à l’Aveugle, Gion's Tears revisite à sa sauce un des titres phares de Christine & The Queens, "Christine ". Sur quel coach son super pouvoir fonctionnera-t-il Mika ? Julien Clerc ? Jenifer ou Soprano ? Qui appuiera sur le buzzer ? Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1