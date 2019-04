Gjon’s Tears – Under Pressure (Queen / David Bowie)

PRESTATION - Le niveau est très élevé dans l’équipe de Mika. A Gjon’s Tears de se démarquer des autres ; et il va nous le démontrer encore une fois ce soir. Rappelez-vous nous avons découvert Gjon’s Tears qui a fait carton plein auprès des coachs, revisitant entièrement un tube de Christine and The Queens, « Christine ». Ce Talent possède un énorme potentiel que Mika a très vite décelé et a repéré aussi sa différence. Un titre comme « Under Pressure » de David Bowie et Queen demande de la technique et de la folie. Tout ce qu’a Gjon’s Tears. Mais pendant le coaching de Mika, Gjon’s Tears a montré quelques faiblesses. Arrivera-t-il à les surmonter, à doser cette folie pendant son audition des KO ? Comment Mika verra la suite de l’aventure pour Gjon’s Tears ? Mika, va-t-il être sensible au grand show que Gjon’s Tears va nous livrer ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019