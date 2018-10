Gloria - "Hello" - Adele

La deuxième soirée des auditions à l’aveugle continue et le prochain talent à se présenter va vous surprendre. Le talent n’a pas d’âge ! Gloria, 6 ans, en est la preuve ! Cette petite princesse chante depuis ses 3 ans et elle n’a rien à envier aux grands. Préparez-vous à être attendris par cette petite fille. Gloria souhaite plus que tout intégrer le concours de chant The Voice Kids. Elle interprète ce soir une chanson très dure techniquement : « Hello» d’Adele. Alors, comment les 4 coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori vont-ils réagir en entendant la voix de la jeune Gloria ? Revivez en images la prestation émouvante de Gloria et le choix des coachs. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.