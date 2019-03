Godi – La Pluie (Orelsan ft. Stromae)

Ce soir, le pétillant Godi anime les coachs avec sa version « La Pluie » d’Orelsan ft Stromae. La passion pour le chant, Godi l’a découvert lors d’un karaoké dans un restaurant du village. De nature dynamique, Godi se lance un défi : la scène de The Voice pour rendre fiers ses parents et pourquoi pas en faire son métier. C’est un vrai challenge pour lui. La prestation de Godi permettra-t-elle de convaincre nos coachs, Mika, Jenifer, Julien Clerc et Soprano afin de pouvoir accéder à la prochaine étape, les K.O. ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4