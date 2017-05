Goupil se faufile dans l’émission 11

Une fois de plus, notre reporter adoré JB Goupil est parti enquêter dans les coulisses de The Voice 6. C’est dans ceux de la première soirée consacrée à l’Epreuve Ultime qu’il est parti se faufiler, armé comme toujours de sa caméra embarquée. Alors cette semaine, entre notre invité Claudio Capeo, les Coachs et même Nikos, personne n’a été épargné ! Alors, quelles informations exclusives arrivera-t-il à dégoter dans les coulisses du prime de ce soir? Extrait du REPLAY de The Voice La suite du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1