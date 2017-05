Goupil se faufile dans l’émission 12

Une fois de plus, notre reporter adoré JB Goupil est parti enquêter dans les coulisses de The Voice 6. Et pour la dernière soirée de cette sixième saison consacrée à l’Epreuve Ultime, il n’a pas mâché ses mots ni lésiné sur l’humour ! Alors cette semaine, entre notre invité Hiba Tawaji, les Coachs et même Nikos, personne n’est passé au travers des mailles de son filet ! Alors, quelles informations exclusives arrivera-t-il à dégoter dans les coulisses du prime de ce soir? Extrait du Replay de The Voice La suite – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017